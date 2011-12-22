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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:16 BJT

《香港报摘》--信报12月22日

* 头版头条:

--市况虽然不稳,但香港政府年内致力增加土地供应的工作仍持续,香港发展局昨天宣布,本财政年度第四季(明年1-3月)将以招标形式推出六幅土地,其中包括五幅住宅用地,共可提供430个单位.

* 其他:

--截至18日止,澳门的博彩收益达142亿元澳门元,预料整个12月可录得244亿澳门元,按年升29%.令全年可以录得博彩收益2,690亿澳门元,按年劲升43%.

--今年第四季本港首次公开发售(IPO)集资额较去年同期大跌77.5%,至约650亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 张喜良

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