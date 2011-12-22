《香港报摘》--信报12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--市况虽然不稳,但香港政府年内致力增加土地供应的工作仍持续,香港发展局昨天宣布,本财政年度第四季(明年1-3月)将以招标形式推出六幅土地,其中包括五幅住宅用地,共可提供430个单位.
* 其他:
--截至18日止,澳门的博彩收益达142亿元澳门元,预料整个12月可录得244亿澳门元,按年升29%.令全年可以录得博彩收益2,690亿澳门元,按年劲升43%.
--今年第四季本港首次公开发售(IPO)集资额较去年同期大跌77.5%,至约650亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。