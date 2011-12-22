〔中港个股〕中铁建获埃塞俄比亚12亿美元铁路合同,相当於去年营收1.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三晚间公告称,已在埃塞俄比亚首都获得一项总额为11.974亿美元的铁路合同,约占该公司中国会计准则下2010年营业收入的1.61%.
公告称,该合同由中国铁建所属的中国土木工程集团有限公司与埃塞俄比亚铁路公司签署.项目参照中国标准实施,为标准轨电气化客货混运单线铁路.
中国铁建H股周三收报4.54港元,过去一个月累计下跌1.09%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。