〔中港个股〕中铁建获埃塞俄比亚12亿美元铁路合同,相当於去年营收1.6%

路透香港12月22日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三晚间公告称,已在埃塞俄比亚首都获得一项总额为11.974亿美元的铁路合同,约占该公司中国会计准则下2010年营业收入的1.61%.