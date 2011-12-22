《香港报摘》--其他报纸重要消息12月22日

* 明报

--政府下季推出的5幅住宅地皮,虽然暂仅提供约430个单位供应,但其中却不乏豪宅地皮,当中以鸭脷洲一幅临海地皮,以及浅水湾道地皮最为瞩目.前者属今次推出的地皮中，规模最大的一幅,可建楼面约26万方尺,市场估值最高达22.3亿港元.

--近月本港楼价与租金均出现回落迹象.早前投得西贡白石窝地皮的国际集团行政总裁邝祖盛表示,对香港楼市不感悲观.他预料楼市跌幅少於一成,最坏情况亦不会跌多於15%,且复苏速度将会很快.

* 星岛日报

--今天挂牌买卖的京能清洁能源(0579.HK)公布公开招股结果,获349份有效认购申请,涉及539万股,仅占公开发售总数的4.75%.刚好多於4.78%认购率的国电科环(1296.HK),创下近年新股认购率新低.

* 苹果日报

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)公布,提名中策集团(0235.HK)副主席柯清辉出任该行董事,其委任仍待上海交易所和工行股东会审议.

* 东方日报

--市场消息透露,证监会要求香港商品交易所进行股东注资.商交所主席张震远表示,今年9月份董事会已批准公司进行配股集资,现有股东有认购,但不愿透露集资金额,只表示集资目的是继续支持公司业务发展,以及计划在2013年建立本身的结算所.

* 文汇报

--圣诞将至,零售业界踏入黄金销售档期.莎莎国际(0178.HK)表示,料12月初到圣诞节档期的销售情况理想,随经济向好,来年4月必会调升员工薪酬.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/黄凯

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