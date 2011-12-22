〔港报财经评论〕佳节不离赌,娱乐股寻宝--经济日报12月22日

佳节不离赌,娱乐股寻宝 /林瑞芬

澳门的博彩业配套愈来愈好,澳门营运商经营前景确优於东南亚及美国的营运商.据中银国际发表研究报告预计,2012及2013年澳门博彩业收入分别增长17.9%及11.3%,至3,030亿港元及3,370亿港元,相信新建的路(乙+水)赌场,将吸走部分贵宾及大众市场客户.金沙於路(乙+水)第5号及6号地段正开发综合度假村项目,分I期、IIA期、IIB期及III期进行,I期预计明年首季末开业,将有接近600间5星级康拉德客房、套房以及约1,200间4星级假日酒店客房及套房、140张VIP赌台、1,000多台子机及200张博彩桌.项目IIA则安排在明年第3季度开业,明年金沙将成为市场焦点.中银国际预料澳门路(乙+水)地区的赌场博彩收入,将会由去年的28%大升至41%,主要受惠”金沙城中心”带来的贡献,金沙的市占率亦因此而提升.中银国际推荐金沙(1928.HK)为行业首选,投资评级为”买入”,目标价26.8港元.美银美林也视金沙为亚洲博彩股首选.金沙获证监确认就该公司涉嫌违反《证券及期货条例》调查已结束,花旗亦发表研究报告指,调查结果将对金沙正面,故维持对金沙投资评级为”买入”及目标价29港元.金沙昨收报21.55港元,50天线阻力在22港元,若升破,可上望24港元,以20港元止蚀.

看好第一视频,主要看好其手机购彩业的独特稳定性及手机游戏的增长性.集团获授权为中国手机终端用户提供手机购彩服务的供应商,可按一定比例获取每笔投注的佣金收入.香港的马会投注收入甚少大上大落,偏於稳定,故手机购彩这一项业务的收入料相对稳定.集团最近宣布,与展讯通信建立的战略合作之手机购彩正式上线.通过这一合作,第一视频基於展讯通信针对功能手机的WRE平台打造的手机购彩用户端产品即批量面世.今年首10月累计,中国全国共销售彩票1,780.93亿港元,同比增加450.58亿港元,增长33.9%.令投资者较为憧憬的将会是手机游戏业务,连成人都对手机游戏着迷,可见业务增长空间.第一视频10月已公布与芬兰手机游戏”愤怒鸟”开发商Rovio Entertainment结成战略合作夥伴关系,明年将有首批非智能手机预装相关游戏,由於集团旗下已有8,000万个手机用户,有一定基础的客户平台,对推出此受全球欢迎的”愤怒鸟”游戏有地利优势,明年上半年推出,下半年可望入帐.加上集团为一家获国家支持的大型国有控股联属新媒体企业,母公司中国社工协会属中国民政部,有靠山.

截至2011年上半年度,第一视频持有净现金约3.4亿港元.以额外惊喜而论,则是安排CMGE分拆到美国上市.风险一环则要数其网上广告业务,此前广管局针对电视台封杀电视剧插播广告,现时虽未影响网络媒体.惟有中国内地评论,限制网络媒体也只是迟早问题.附图所见,第一视频於10月大幅反弹,0.88港元为配合大成交上涨的支持位,投资者可候此水平附近吸纳,以0.8港元止蚀,目标上望1.4港元,该股昨收0.94港元.(012)

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中资股不宜过於悲观 /余少文

国企指数反弹逼近10,000点,但A股表现愈来愈差.惟中国内地证券商普遍预期上证综合指数明年在2,000点至3,000点上落,如以上证跌穿2,200点来看,明年初有望见底,A、H股不宜过於悲观.沪深300指数昨日一度重越2,400点,可惜又是先升後跌,沪深300、上证综合指数和深证成分指数等三个A股主要指数都跌超过1%.但国企指数表现却硬净,开市後一度重越10,000点,升263点或2.7%,升幅曾收窄至135点,最後仍升210点或2.2%,收9,950点,成交额回升至121亿港元,约四分三主板H股随大市回升.至於红筹指数则升92点或2.6%,收3,679点,成交额增加至47亿港元,中资股拥趸或可过一个快乐圣诞.由於A股跟H股出现背驰走势,H股股价较A股股价昨日平均折让较上日下跌2%至31.7%,仍有10只H股股价贵过A股,溢价超过20%有安徽海螺(0914.HK)和平安保险(2318.HK),中国神华(1088.HK)、中兴通讯(0763.HK)、招商银行(3968.HK)等H股溢价也超过10%.至於H股大折让股份仍然是仪征化纤(1033.HK)、洛阳玻璃(1108.HK)、南京熊猫(0553.HK)等,都是基金甚少沾手的股份.

其实,A股过去两年表现不如人意,包括沪市和深市的沪深300去年下跌13%,今年至今更跌25%,国企指数同期也跌22%,今年余下时间已没有可能扭转跌势.H股跟A股是唇齿相依的关系,只要A股好,H股衰极也有限度.瑞银证券策略分析师陈李近日一份报告认为,上证未来3-6个月有反弹空间,只是按照2008年雷曼倒闭後的股市状况下的最低市帐率估值,上证要跌至1,950点.宁可上证快些跌至1,950点,因为上证今年已跌超过20%,彭博预测PE降至10倍,如再跌多10%,对市况的影响有限.因为股民已习惯跌市,届时预测PE可以更低,及可以见到瑞银指出的金融海啸估值低位,相信可以吸引更多中长线资金入市.难怪中国内地媒体指全国社保基金已追加超过100亿元人民币在旗下股票基金上,或者是见到A股见底或接近底部.

留意到中国内地证券商估计上证明年高低波幅由2,000点至3,000点不等,中金料2,000点至2,800点,高低波幅30%-40%.但相信国指的波幅可能会更大,惟料明年端午节时或现转机,明年应该好过今年.但见上证已跌至2,100点水平,接近券商预期的波幅底部,若然中国内地券商估得准,则A股明年可以先低後高,对H股而言应该是好消息,故不宜过於看淡A股.(010)