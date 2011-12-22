〔港报财经评论〕末日论,奇迹论--信报12月22日

末日论,奇迹论 /习广思

美股跌不死之迷依然持续,新屋动工数据刺激股市上扬,但标普500指数被200天线压实是不争事实,弱势未改.港股欲升无力,恒指跟随外围上升,最高曾见18,473点,一度被A股拖累而升幅收窄,值得留意一点是,恒指尾市摆脱A股阴霾,收报18,416点,上升336点.全日成交413亿港元,沽空成交额比例8.49%.大市走势飘忽,交投淡静是双刃剑,一则反映基金收炉入市意欲不高,相反却令部分有心人趁年底逐浪的胜算提高,正如昨日市况所见,落後股份在低成交下仍有不错进账.

提及两类落後股份,继续有所炒作,鞍钢(0347.HK)明年1月出台钢价有所提高,这是继宝钢、武钢後,另一钢铁厂提高价格,加上铁矿砂成本回落的情况下,钢铁股的消息仍教人半信半疑.航运股情况亦然,周期性过高特点,加上环球经济增长放缓等因素,连航运企业老总亦自我唱淡,但股市反映的是另一回事,近期航运股股价的炒作,教人跌破眼镜,中远太平洋(1199.HK)升4.77%、中海集运(2866.HK)升3.59%.创科(0669.HK)受到美国新屋动工数据刺激,股价上升5.8%,工业股情况亦然,出口放缓对工业股不利,但创科逆市扩大市占率,却是其获看好的原因,更大原因是公司在海啸时中死过翻生,欧债危机已吓不倒它.除此之外,大市均以炒反弹为主,尤其是早前跌幅明显的煤炭股、汽车股、濠赌股等.

法国继续为其失去AAA评级做心理准备,金融市场监管区主管Jean-Pierre Jo uyet表示,萨尔科齐政府正以某种宿命态度,准备接受法国丢掉AAA评级,对这种自我放弃态度感到遗憾.矛盾的是,他自我表述的是,法国如果要保住AAA评级,实在需要一个奇迹.奇迹不会在法国身上出现,但Jouyet的遗憾,说穿了,其实是自欺欺人,法国这张骨牌何时倒下,仅是时间迟早问题.另方面,鲁宾尼说,我们经不起再多一年的拖延,其实是批评欧洲政客在欧洲危机上采取拖字诀,而这个拖字,矛头当然是指向默克尔.由另一个角度看,欧洲与市场博弈过程中,一直被市场压力箝制,难道不是带有点等待奇迹的意味?外电报道,法国三大银行正在为明年首两季会到期的近370亿欧罗债券而头痛,昨日欧央行向银行提供近4,890亿欧罗的三年期贷款,无疑会帮助欧银解决部分资金难题,但未有奇迹可以来打救欧债,危机依然无法解决.(B04)

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欧罗反弹浪随时结束 /苏子

昨晚美国入市前夕,欧罗兑美元显着造好,并曾突破上日的1.3132高位及1.3144短线关键阻力位,破位後汇价曾一度高见1.3198水平.不过,欧罗兑美元升至1.317-1.32区域内却有大量沽盘涌现,故汇价在乏力升破1.32关口後便迅即掉头回落,汇价已见返回1.3144的短线关键阻力位以下波动,暂时最低曾见1.3085水平,较高位回落逾100点子,走势异常反覆.不少眼见汇价已见破位而冲进市场追市的短线炒家,相信已在昨天如此反覆的市况里损手.短线而言,欧罗兑美元的回落要守稳在前晚美国市所造的1.306低位以上才有望重组新一轮上升浪,否则汇价较大机会在1.295-1.315以上落市的形式运行,未必有力被挟高至1.35水平以上.

昨天东京入市时,欧罗兑美元已经突破10天SMA的1.3115阻力,随後汇价主要在10天SMA上下约10多点子争持,即使到欧洲入市後,汇价已见守稳在10天SMA以上,并且升越1.3144关键阻力,但始终未能顺势出现更有力的升浪,而且当汇价触及1.3198高位後便已迅即掉头下挫,未能进一步突破1.32关口并挑战更为关键的20天SMA的1.4245阻力,表现令不少看好者感到失望.从价位走势上看,欧罗兑美元自上周三的1.2943低位开始的反弹浪,有可能随时会结束,并回复自10月27日的1.4247高位开始的大弱势,而今年1月所造的1.287低位势必面临严峻考验.

昨晚欧罗兑美元的收市价十分重要,如可以保持在10天SMA以上,则短线走势仍可看高一线.反之,若在前晚的1.306低位以下收市,那便不要对汇价的短期走势有太大期望,投资者反而可以提早部署美元一旦於明年年初全面走强时的对应策略.昨天欧罗兑美元升至1.3198高位时,美汇指数刚好略破20天SMA的79.3关键支持,但破位後仅低见79.24便迅即止跌回升,後回升至79.8水平.如昨晚美汇指数可以进一步造好并显着在80心理关口以上收市,日线图便会呈现近似锤头的利好形态,这有利美汇指数今天继续造好,并挑战20天保历加通道顶部阻力,一旦成功突破,预料美元整体走势将会全面造好.

金价或受压担心在美元全面转强下,高风险资产将再面临严峻沽压.留意黄金早前被市场视为避险工具,但踏入12月後,黄金的走势却跟随高风险资产价格波动,更与美元呈现反向关系,暂时失去了避险功能.目前金价已跌破200天SMA关键支持,技术上看不利金价的发展.如稍後美元上升,金价却继续保持目前的反向关系,相信不少避险资金或会因此减持黄金,使金价进一步下破更关键的50周SMA支持,随後下试今年6月下旬的1,478美元低位.(B10)