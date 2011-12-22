〔港报社评〕中电玩数字游戏,电费仍可调低--文汇报12月22日

中电昨日承认由於受到压力,调整明年电费加幅,由原本加9.2%,调低至7.4%.中电终於承认受到压力调整电费加幅,是正视民意的第一步.不过,中电的基本电费没有调低,只是将燃料帐负结余提高,日後再通过增加电费向市民收回.中电应放弃玩弄数字游戏,回应市民诉求,适当降低利润回报,将电费加幅进一步调低.港府亦应检讨电力公司的利润管制协议,尽快研究一套厘订电费价格的新机制,更好地保障市民的利益.

两电拟於明年元旦大幅加价,引起全城不满.港灯从善如流,宣布愿意调整电费累进收费制度,透过调升高用电量组别的加幅,拉上补下,让90%住宅客户的加幅减至4.97%或以下,较通胀水平为低.但市占率约80%的中电却忽视社会不满,招来各方批评.代表港府与两电交涉的环境局发表声明,对於中电拒绝回应各界诉求感到遗憾,敦促中电降低电费的增幅.

中电只是摆出姿态,因为基本电价背後的营运成本和资产成本仍按利润管制协议继续增加,最终都是由市民负担.可见,利润管制机制发挥不出应有管制作用,反成为电力公司的”利润保障制度”.有了利润管制这道护身符,只要资产膨胀便可申请加价提高利润,因此电力公司总是不断扩大投资来换取暴利.港府有必要检讨利润管制机制的合理性和可行性,尽快研究一套厘订电费价格的新机制,以遏抑通胀,减轻市民负担.(A04)