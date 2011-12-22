〔港报社评〕减排猛赚钱成电价急升祸首--星岛日报12月22日

两家电力公司在民意的强大压力下,先後同意降低电费加幅,可是当中有部分属於”掩眼法”,有部分属於”先甜後苦”.港府已经公开质疑电力公司,部分资产扩充太快入帐来计算许可利润,电力公司应该作出交代,特别在环保减排方面,长远对电费的影响令人关注.两电上星期公布下月起加电费,港灯整体加幅6.3%,中电9.2%,加幅远超通胀,社会哗然.由於加幅没有超出利润管制协议的容许范围,毋须港府批准即可落实,官员罕有地号召群众向两电施压,要求收窄加幅.

两电基本电费上涨,主要基於营运开支,以及为发展和环保需求而扩充的资产,包括发电和减排,此中有效益甚低的风力发电场,以及耗资甚巨的过滤设施等.环境局局长邱腾华昨日批评中电有一些过早和不必要的投资,港府在审议中电来年的资本开支时,就提高发电容量前期准备工程存有分歧.环保代价变赚钱工具.港府在3年前与两电达成的管制协议,把许可利润由平均固定资产净值的13.5%,收窄到9.99%,用在环保减排方面的设施,却额外享受多1个百分点的许可利润,以资鼓励.社会质疑两电藉此忽略成本效益地滥扩资产,以牟取暴利.

香港空气污染,电力消费者和两电股东都有责.消费者过去享受到比洁净能源较低的电费,股东则享受到较高的利润.现在减排补偿过去的污染代价,却完全落在消费者肩上,股东不但毋须付出代价,还可以藉此赚取更多利润.港府目前首要处理加价风波,但若要根本堵塞漏洞,就必须从控制投资和计算利润多方面着手.(A06)