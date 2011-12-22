〔港报社评〕坚定供应土地,促楼市回正轨--信报12月22日

港府昨天公布2011至2012年度第四季卖地计划,从勾地表选出5幅住宅用地和一幅商业地,以招标方式出售,5幅住宅地仅提供约430个单位.据香港发展局局长表示,由於过去三个季度港府主动推售的地皮共提供14,000个住宅单位,连同西铁站项目等,供应量已达20,000个单位.然而,虽则供应量提早”达标”,但港府必须坚定供应土地,以免过去一年稳定楼价渐见成效的努力,最终功亏一篑.

大幅降低明春卖地的住宅供应量,反映政府担心目前香港经济持续放缓,恐怕由此触发楼价急遽大跌,波动对经济产生损害性震荡.前天公布第三季本地生产总值较去年同期上升4.3%,按季度比较收缩了1个百分点.为了减轻市场对港府再次改变土地政策的疑虑,香港发展局局长林郑月娥鲜有地公开政府的未来政策决定,高调透露将於下年度主动推出北角村地皮.这一幅港岛区硕果仅存面积最大的发展熟地,也是港岛区仅余最大型的优质住宅发展计划,地皮确实十分珍贵.

以市场作调节工具,在经济周期下行时,调整充满”投机水分”偏高的资产价格,较经济周期高峰时,调节还不断在注入”投机水分”、不断走高的资产价格,市场工具发挥的调整力量和功效更大.从这个角度看,如今港府冀通过持续和稳定的土地供应,去调节香港长期扭曲的物业市场顽固结构,但第四季度的卖地计划,在首三季度卖地刚触抵”供应指标”後即大幅收缩,政策也可谓相当保守.(A02)