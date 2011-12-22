〔港报社评〕总结教训,莫再让中电鱼肉--经济日报12月22日

港府不仅不能对两电尤其中电存幻想,更要做好与两电角力准备.当下要务,是必须深切反省及汲取2008年与两电谈判新利润管制协议时的教训,检讨为何种下尾大不掉恶果,此需做到以下三点:其一,检讨当时思虑有否疏忽.港府2008年与两电谈判时,是否已知两电因减排要大搞基建的规模及进度?何以现时才质疑中电过早将资本开支入帐?其二,若思虑无明显失误,那谈判能力有否问题?外界质疑,港府无论在2008年还是90年代初与两电谈判,都处下风,因谈判团队难与人强马壮的两电匹敌.其三,为港府未来政策作明确建议.港府与两电在2013年要就新管制协议作中期检讨,港府应如何利用协议内容向两电施压?惟中期检讨范围有所局限,更重要的是,2018年协议届满时的续约谈判,如何打破两电垄断,开放电力市场.