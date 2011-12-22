〔港报社评〕总结教训,莫再让中电鱼肉--经济日报12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
中电昨虽略降电费加幅,但实际只是朝三暮四,玩数字游戏,将明年减少的加幅後年补回,反显中电誓要赚尽,漠视社会责任.港府除要继续向中电施压,更要详细检讨2008年与两电谈判的问题,避免港府未来谈判中重蹈覆辙.
港府不仅不能对两电尤其中电存幻想,更要做好与两电角力准备.当下要务,是必须深切反省及汲取2008年与两电谈判新利润管制协议时的教训,检讨为何种下尾大不掉恶果,此需做到以下三点:其一,检讨当时思虑有否疏忽.港府2008年与两电谈判时,是否已知两电因减排要大搞基建的规模及进度?何以现时才质疑中电过早将资本开支入帐?其二,若思虑无明显失误,那谈判能力有否问题?外界质疑,港府无论在2008年还是90年代初与两电谈判,都处下风,因谈判团队难与人强马壮的两电匹敌.其三,为港府未来政策作明确建议.港府与两电在2013年要就新管制协议作中期检讨,港府应如何利用协议内容向两电施压?惟中期检讨范围有所局限,更重要的是,2018年协议届满时的续约谈判,如何打破两电垄断,开放电力市场.
坦白面对过去,增未来谈判能力.从现实结果来看,港府2008年与两电的谈判结果明显不佳,现任港府任期虽剩七个月,但作为始作俑者,更有责任续向中电施压,设法降低电费不合理加幅.更重要的是,详细、坦白地检讨不足,令下任港府汲取教训,改善施政,那才是尽责为民的表现.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。