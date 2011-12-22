香港已公布经济指标--2011/12/22

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.8 +2.8 2011年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.2 +3.3 2011年10月 零售值 +23.1 +24.0^ +21.8 2011年10月 零售量 +15.0 +15.1^ +19.7 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年9月-11月 8月-10月 11年7月-9月 10年9月-11月 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年10月 贸易赤字/盈余 -23.14 -39.96 -22.27 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。