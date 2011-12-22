〔香港个股〕澳博调升员工薪酬5-10%并优化福利,藉以面对具挑战性的2012年

路透香港12月22日电---尽管市场份额受到同业挑战,澳门最大赌场营运商--澳博控股(0880.HK)称,明年起员工薪酬调升5-10%,并发放奖金、优化福利等,期以藉此提振军心以面对明年具挑战性的一年.

澳博周三晚间发布新闻稿指出,此次调薪计划适用於全体员工,另外,还将发放1至1.5个月的奖励薪酬,原则上较低薪的基层员工可获得较大幅度加码,并包括增加年假等优化福利措施.

这是澳门六家赌场营运商中首家宣布於明年调薪.根据香港媒体报导,澳博今年2月也为员工加薪了5%.

澳博董事兼营运总裁吴志诚在新闻稿里指出,"2012年将会是充满竞争、挑战及困难的一年,我们期望员工能与公司团结一致,上下一心，迎难而上,创造更佳的业绩."

澳博为澳门富商何鸿燊旗下的上市赌业旗舰,不过,随着另一家营运商银河娱乐(0027.HK)5月於新兴的路(乙+水)区推出新娱乐场--银河澳门,澳博的龙头地位受到挑战.2011第三季博彩收入市占率下滑至28%,上季为31.1%,上年同期为30.4%.[ID:nCH0085959]

苏格兰皇家银行发布报告指出,澳门银河吸引了来自於内地的贵宾场客源,而这正是澳博传统强项."预期第四季(澳博)市占率还会再往下掉."该投行给予澳博"中性"评级,目标价在14.25港元.

中午时,澳博下跌1.72%至12.56港元,过去一个月股价累计小涨5.79%;大盘恒生指数.HSI跌0.53%.

澳门11月份博彩业收入达230.6亿澳门元,较上年同期增加32.9%.[ID:nCH0088569](完)

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