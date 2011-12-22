〔香港个股〕领汇以5.9亿港元向信和置业收购本地一项零售物业

路透香港12月22日电---亚洲最大的房地产信托基金(REIT)--领汇房产基金(0823.HK)周四宣布,将以5.884亿港元向信和置业(0083.HK)收购本地一项零售物业,为公司半年以来的第二宗收购.

领汇的声明称,拟收购的项目为将军澳的住宅楼盘"海悦豪园"地下及地下高层的零售平台的业权,总楼面面积约63,466平方尺.物业现时全部租出,商户组合主要包括服务、餐饮及超级市场.

根据独立物业估值师仲量联行的估值报告,该物业於2011年12月21日的估值为5.8亿港元,估算初始回报率约4.8%.整项收购预计於2012年1月完成.

"收购将更巩固我们於香港私营商场及管理零售物业的领导地位."领汇管理有限公司行政总裁王国龙表示.

该公司表示,拟用本身现金及现有债务融资拨付收购代价.

领汇此前曾於6月宣布以11.7亿港元收购将军澳"南丰广场"的商业部分.

领汇为香港首家上市的REIT,其由香港政府旗下房屋委员会分拆出售资产而成立,於2005年11月上市.旗下物业组合包括内部楼面面积约1,100万平方尺零售物业及约8万个泊车位.

该股午盘中段持平於27.9港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.48%.(完)