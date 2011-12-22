〔香港个股〕香格里拉以23.28亿港元中标政府出售的酒店用地

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---香港地政总署周四宣布,一幅位於九龙红磡的酒店用地,由香格里拉(亚洲)(0069.HK)以23.28亿港元的出价中标.
该幅酒店用地位於红磡红鸾道与华信街交界,地盘面积约为15,623平方米,总楼面面积最高为62,492平方米,其中不少於10,750平方米用作公共运输交汇处.
中标方为香格里拉(亚洲)旗下的香格里拉大酒店(九龙)有限公司.
此外,地政总署表示,另一幅位於离岛大屿山梅窝的住宅土地,则以5,500万港元批出予诚通(香港)有限公司.
香格里拉(亚洲)周四收高0.91%报13.32港元,过去一个月累计跌3.6%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。