版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 17:36 BJT

〔香港个股〕香格里拉以23.28亿港元中标政府出售的酒店用地

路透香港12月22日电---香港地政总署周四宣布,一幅位於九龙红磡的酒店用地,由香格里拉(亚洲)(0069.HK)以23.28亿港元的出价中标.

该幅酒店用地位於红磡红鸾道与华信街交界,地盘面积约为15,623平方米,总楼面面积最高为62,492平方米,其中不少於10,750平方米用作公共运输交汇处.

中标方为香格里拉(亚洲)旗下的香格里拉大酒店(九龙)有限公司.

此外,地政总署表示,另一幅位於离岛大屿山梅窝的住宅土地,则以5,500万港元批出予诚通(香港)有限公司.

香格里拉(亚洲)周四收高0.91%报13.32港元,过去一个月累计跌3.6%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐