〔离岸人民币〕中银明年拟延长人民币实时支付结算时间,以覆盖欧美办公时段

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---人民币跨境贸易结算的海外清算行--中银香港(2388.HK)近日表示,计划於明年6月25日起,将人民币即时支付结算服务时间延长五小时至晚上11点半.因该时段覆盖欧美办公时间,因此将吸引更多欧美银行使用香港的人民币清算服务.
目前的人民币即时支付结算服务由早上8点半至晚上6点.
"主要是为方便欧美地区使用清算行的人民币实时支付结算服务,并可鼓励欧美银行持有及使用人民币."中银香港发言人表示.
该发言人指出,延长操作时间後,可覆盖欧洲及美国东部参加行,便于其在正常办公时段使用本港清算平台进行人民币实时交收,提升人民币收付效率,减少资金结算风险.
这是推动人民币跨境贸易结算的又一新举措.在中国政府的大力推动下,人民币跨境贸易结算量突飞猛进.以香港为例,去年下半年人民币跨境贸易结算量每月平均仅570亿元人民币,今年上半年已增至1,340亿元,第三季度则达1,751亿元.(完)
--发稿 毕晓雯 ;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。