〔香港个股〕中海油称出售印尼ONWJ石油分成项目权益,作价2.12亿美元

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透香港12月22日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)周四表示,出售印度尼西亚Offshore Northwest Java(ONWJ)产品分成合同的工作权益予EMP International公司,作价约2.12亿美元.
中海油在公司网站上发布新闻稿指出,附属公司CNOOC Southeast Asia拥有该项产品分成合同的36.7205%的工作权益,该合同作业者为PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.
新闻稿引述中海油首席执行官李凡荣称,出售该权益"符合公司价值驱动的并购策略,即从资源、回报及风险三个方面平衡及优化资产配置."
至2010年底止,公司在该区块的净储量为2,226万桶油当量.2011年前九个月区块平均日产量为6.2万桶油当量,其中海油的净产量为每日1.4万桶油当量.
中海油周四收低1.33%至13.34港元,过去一个月来跌5.98%;大盘恒生指数.HSI小跌0.21%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
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