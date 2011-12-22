〔企业并购〕兖洲煤业称董事会批准收购澳洲Gloucester Coal

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透香港12月22日电---以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周四宣布,董事会已批准收购澳洲格罗斯特煤炭(Gloucester Coal)GCL.AX,但公告未提及收购案细节.
兖州煤业是在交易所发布上述公告.
兖州煤业H股及A股周二起已暂停买卖.Gloucester股票也已暂停交易.
通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.
消息人士稍早对路透表示,两家公司正在进行收购谈判.[ID:nCT0489041]
兖州煤业H股停牌前报15.70港元,过去一个月来跌了19.40%;兖煤A股报21.28元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
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