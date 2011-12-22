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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月23日

路透香港12月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7817港元HKD=)

  美股道琼工业指数周四收高61.91,或0.51%,报12169.65点.因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  174.630    0.70      39698            13.589       1.87
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.450    5.24     167280             3.564       3.01
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.420    1.22     150164            73.802       0.27
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.710    1.02     133251            19.044       2.28
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.210    0.41      49626             9.432       0.66
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.280    1.34      40290             8.270       0.86
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.360    1.21     499215            59.701       1.27
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.980    3.61      50608             4.512       1.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.130    1.44     166597            16.443       0.88
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.270    0.62      29381             4.138       1.17
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.780    0.04      15830             4.012       2.35
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.290    4.16      12374             1.423     -48.99
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.350    1.29     113530             0.366       1.59 (完)

  --整理 黄运涛

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