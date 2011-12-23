《香港报摘》--经济日报12月23日

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
* 要闻版头条:
--内地部委於上周五公布人民币合格境外机构投资者(RQFII)办法後,事隔不足1周,中国证监会已"开快车",於周三晚上向9间中资基金公司批出资格.
* 其他:
--假期气氛强烈笼罩,港股昨以全日成交额不足400亿港元度过冬至,创两年半新低.券商里昂预测,中港股市明年上半年寻底,下半年反弹,恒指目标为21,700点.
--中海油(0883.HK)宣布以2.12亿美元向EMP International(BVI)出售印度尼西亚Offshore Northwest Java(ONWJ)油田36.7205%权益.
--正通汽车(1728.HK)昨於股东特别大会上通过,以55亿元人民币收购经销商同方的交易,期望拓展豪华汽车经销网络,首席执行官王昆鹏表示,现时豪华汽车品牌销售占比约80%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8