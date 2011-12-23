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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报12月23日

* 要闻版头条:

--内地部委於上周五公布人民币合格境外机构投资者(RQFII)办法後,事隔不足1周,中国证监会已"开快车",於周三晚上向9间中资基金公司批出资格.

* 其他:

--假期气氛强烈笼罩,港股昨以全日成交额不足400亿港元度过冬至,创两年半新低.券商里昂预测,中港股市明年上半年寻底,下半年反弹,恒指目标为21,700点.

--中海油(0883.HK)宣布以2.12亿美元向EMP International(BVI)出售印度尼西亚Offshore Northwest Java(ONWJ)油田36.7205%权益.

--正通汽车(1728.HK)昨於股东特别大会上通过,以55亿元人民币收购经销商同方的交易,期望拓展豪华汽车经销网络,首席执行官王昆鹏表示,现时豪华汽车品牌销售占比约80%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

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