版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:11 BJT

《香港报摘》--信报12月23日

* 头版头条:

--土地市场近月趋於淡静,多幅土地成交价均低於市场预期.香港地政总署公布,上周五截标的红磡酒店地和大屿山梅窝商住地,合共以23.83亿港元售出,远低於市场预期.

* 其他:

--内地楼市低迷,不少发展商遭遇寒冬,资金链吃紧.不过昨天SOHO中国(0410.HK)发公告澄清资金链紧张的传言,同时对於有传SOHO中国欲从绿城中国(3900.HK)购入上海外滩地王项目10%的股权,发言人回应指未曾听闻有此交易.

--近日人民币汇率一改单向升值态势.中国外汇储备增速下降,市场担忧人民币国际化停止.人民银行前副行长、全国人大财经委副主任吴晓灵指出,双向波动是改革的目标,是推进货币市场化的最好时机,呼吁市场不必恐慌.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐