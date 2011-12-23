《香港重要政经日程》--12月23日-12月31日

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月23日(周五)
-- 中国天瑞水泥(1252.HK)首日挂牌.
-- 必瘦站(1830.HK)首日挂牌.
-- 华油能源(1251.HK)首日挂牌.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月28日(周三)
--09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开特别股东大会.
--10:00 华电国际电力股份(1071.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 新世界发展(0017.HK)特别股东大会.
12月29日(周四)
--中国绿色食品(0904.HK)公布上半年业绩.
--裕元集团(0904.HK)公布全年业绩.
--龙源电力(0916.HK)在北京召开特别股东大会.
--吉利汽车(0175.HK)特别股东大会.
*12月30日(周五)
--国电科环(1296.HK)首日挂牌
--名轩控股(8246.HK)首日挂牌
--超大现代(0682.HK)股东大会
--国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.
*12月31日(周六)
--天然乳品(0462.HK)股东大会
--华保亚洲(0810.HK)特别股东大会
--中石化冠德(0934.HK)特别股东大会
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8