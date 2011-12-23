〔港报社评〕汲取"丧权误港"协议的教训,新政府须三管齐下--明报12月23日

在舆论压力下,中电以少收燃料附加费做法,调低明年电费加幅,但是少收部分日後仍然由用户负担,所以,明年之後,中电电费加幅有可能出现两位数字.中电用户日後要负担高昂电费,完全拜港府所赐,因为这是2008 年港府与两电达成新利润管制协议的结果.两电在新协议占尽优势,用户成为待宰羔羊,港府有不可推卸的责任.现时米已成炊,只能寄望下届港府把两电事务列为专案处理,委派官员专责处理.除了往後密切监察两电年度电费加幅,更要提早做好准备,使得下次与两电谈判新利润管制协议时,不至於再出现丧权误港局面.

中电和港灯先後以公关手段,调低了明年电费加幅,由疯狂加价变为不那麽疯狂加价,但是两电赚尽准许利润9.99%,仍然不变.两电敢拂逆民情,寸步不让,而且“理直气壮”,皆因他们未违反与港府所签订管制协议.中电和港灯恍如两头巨兽,特区港府已经不可能将之驯服,不如现实一点,全力做好把关工作,以尽量保障市民利益.下届港府要把两电事务列为专案处理,并须三管齐下.

(1)港府应该把目光放在之後的5 年发展计划,不能再让两电只为谷大资产净值而胡乱投资,务求更合理和更具成本效益.(2)港府要就2018 年之前的新协议谈判,尽早准备,制订策略,与两电周旋.(3)在谈判利润管制协议的时候,容易出现类似博士对中学生的实力悬殊局面,港府必须组织实力相称的精锐团队,必要时聘请外援专才协助,勿再让市民利益任鱼肉. (A04)