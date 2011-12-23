《香港报摘》--其他报纸重要消息12月23日

* 明报

--中原地产研究部联席董事黄良昇指出,截至12月12日,今年选取本港30个主要居屋屋苑的二手买卖合约登记暂时累积录得2,635宗,总值54.07亿港元,按年分别显着下跌43.6%及29.9%.

* 星岛日报

--香港金融管理局总裁陈德霖表示,今年以来人民币点心债的发行额已破千亿人民币,达1,040亿元人民币.同时,本港银行与海外银行的人民币业务联系正在扩大.截至10月底,海外银行存放於香港银行的人民币较年初大增七倍至逾1,600亿元人民币.

--香港联交所股权披露显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚在12月20日再入市增持10万股长实,每股平均价89.208港元, 涉及892.08万港元,权益仍为43.19%.

* 苹果日报

--中国铁建(1186.HK)公布,董事会同意旗下中铁十八局以建设後转移(BT)方式,投资建设贵州省平坝至贵阳城市快速干道马场至花溪项目,总投资13.8亿元人民币,建设期一年.

* 东方日报

--世茂房地产(0813.HK)拟投资台湾房地产.该公司与香港及台湾若干企业,合组海峡建设投资(控股),投资中台房地产,世房占合资公司49%股权,出资1.617亿美元.

--空运舱位供应商瀚洋控股拟上市,据该公司上载港交所(0388.HK)初步招股文件表示,公司计划未来改善及扩大服务网络,扩大空运航线组合以及於东莞及深圳等华南地区建立物流枢纽中心.

* 文汇报

--华润燃气(1193.HK)主席马国安表示,若私有化郑州华润燃气3928.HK之计划不获通过,华燃将不再推进私有化计划,希望消除任何对私有化之误解,并强调私有化之目的为撤销郑州华润燃之上市地位.

* 大公报

--中国织材(3778.HK)周四(22日)首日挂牌,升22%.织材主席郑洪表示,未来计划透过提升产能及推出新产品,令毛利率有上升空间.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/丁淑琴

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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