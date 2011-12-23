〔港报社评〕深层次矛盾未解,逼民众抗争--经济日报12月23日

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
广东民众维权一波未平,一波又起,汕尾乌坎村民众抗争暂缓和,汕头海门镇示威却愈发激烈.事件反映中国深层次矛盾,民众迭遭地方官欺压,却苦无行政、司法申诉途径,伸张正义希望渺茫,民众被迫抗争甚至暴力抗争.
乌坎村民因村官私卖土地,愤而抗争逾月,事件昨暂见解决,主因是村民持续不懈采理性、和平方式表诉求,避免流血冲突,最後在广东高层介入协调下,始告平息.乌坎事件虽已平静,但汕头昨又见民众聚集,此反映中国深层次矛盾远未解决,这些矛盾包括:其一,地方官员贪渎极度严重.官员贪污腐败,官商勾结,且豪夺农民土地,瓜分卖地利益严重,是官民矛盾激化,冲突加剧的罪魁祸首.其二,民众没有行政、司法申诉途径.乌坎村民曾上访汕尾市政府求助,惟市政府不单没有主持正义,更调动武警震慑.反映民众并无途径向上级政府申诉,要求惩处下级官员,维护自身利益.而且,村民纵向司法机关申诉,但官官相卫顽疾下,村民对司法信任极低,无法作为维权途径.
正因没有合法、合理申诉途径,民众抗争实质是官逼民反.乌坎村民群起抗议,最终引起外地传媒大幅报道,从而驱使中国和广东省政府关注,由上而下介入事件,事件才得解决.同样重要的是,中国要严厉打击官员腐败,官商勾结问题,维护民众利益,社会才能真正稳定.中国靠压制得来稳定,只是假稳定,只有真正以民为本、维护人民权益、解决人民不满,社会才能和谐稳定,否则,急速累积的民怨,将令社会爆发大混乱的风险急升. (A04)
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这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8