〔港报社评〕深层次矛盾未解,逼民众抗争--经济日报12月23日

乌坎村民因村官私卖土地,愤而抗争逾月,事件昨暂见解决,主因是村民持续不懈采理性、和平方式表诉求,避免流血冲突,最後在广东高层介入协调下,始告平息.乌坎事件虽已平静,但汕头昨又见民众聚集,此反映中国深层次矛盾远未解决,这些矛盾包括:其一,地方官员贪渎极度严重.官员贪污腐败,官商勾结,且豪夺农民土地,瓜分卖地利益严重,是官民矛盾激化,冲突加剧的罪魁祸首.其二,民众没有行政、司法申诉途径.乌坎村民曾上访汕尾市政府求助,惟市政府不单没有主持正义,更调动武警震慑.反映民众并无途径向上级政府申诉,要求惩处下级官员,维护自身利益.而且,村民纵向司法机关申诉,但官官相卫顽疾下,村民对司法信任极低,无法作为维权途径.