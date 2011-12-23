〔港报社评〕政治危机恶化,造就经济转机--信报12月23日

全球注目、历时三个月的汕尾陆丰市东海镇乌坎村维权事件,终於在广东省领导层的让步下,获得和平解决,一场一触即发的官民武力冲突得以暂时化解,.但一波未平,一波又起,汕头市潮阳区海门镇本周又连续多日发生官民冲突,民众人数据报高达三万人.事态仍在发展当中,主要是当地民众反对兴建第二座燃煤电厂,造成当地癌症患者激增,影响渔民生计.

官民武力冲突其实就是地方官僚和民众的矛盾,在土地利益分配上,地方官僚贪污渎职、官商勾结、以权谋私,公然违反国家法律,侵占农民的土地权益.自省级以下,每级政府都要自负盈亏,独力承担地区社会经济发展的任务,而土地是唯一最宝贵的资源,因而成为地方政府最重要的财政来源.

自乌坎事件发生以来,令人诧异的是,中国领导人一致保持高度缄默,没有公开表态.原因不难明白,就是18大权力交替之前,任何失当表态,都会动辄得咎,政治後果堪虞.在处理乌坎村及海门镇一类事件上,中共其实处於两难:强硬镇压随时可以演化成为另一次规模可大可小的“六四”风波.软化妥协又恐怕造成示范效应,引发全国其他地区效尤,一发不可收拾.

不过,从投资角度考虑,中国的集体领导智慧,一直是“稳定压倒一切”.在“维稳”的大原则下,中共别无他法,惟有放权让利,因此绝不排除会以宽松的货币政策或进取的财政政策刺激经济,纾解民困,转移焦点,化解政治矛盾.由是观之,中国地方政治危机恶化可能吊诡地带来经济转机,投资者应密切留意. (A02)