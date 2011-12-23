〔港报社评〕让单身中年早上公屋--星岛日报12月23日

因应香港实行最低工资制度,房屋委员会提高申请公屋入息限额,引来大量年轻力壮的单身人士申请.港府宜优化配额和计分制度,善用公屋资源,确保公帑援助能够优先落到最有需要的人士手上.房委会今年4月起提高公屋轮候册申请入息上限,平均幅度达15.6%,短短半年录得的申请增幅,比往年多一倍,当中以非长者的单身人士增幅最大.现时每五宗轮候公屋个案中,就有一宗的申请人是不足30岁的单身人士.

到今年9月底,轮候申请公屋个案超过16万宗,以现时每年15,000个单位的公屋落成量,根本不可能完成平均轮候三年即可“上楼”的指标.有特首参选人曾经建议加快增建公屋来应付需求,缩短轮候时间,这会增加现时因单身而被扣分者的“上楼”机会.

问题是有相当部分的单身申请人,例如报称没有入息的大学生,虽然技术上符合入息限额资格,但是逼切性可能比其他人士低.花在他们身上的公屋资源,可作其他用途,或者减轻纳税人的负担.年轻力壮的单身人士申请公屋,未必一定是贫穷到难觅立锥之地.有的可能希望有单位“傍身”,方便自己搬出来独立生活.有的则是打算以公屋住户或者输候册申请人身分为跳板,以取得日後认购居屋的绿表资格,增加中签机会.

港府宜优化计分制度,或者分为两条配额队伍,让中年申请人比年轻申请人优先获配公屋,究竟应以甚麽年纪作为分界线,社会可以进一步深化讨论,目的是令公众资源得到较合理的分配,同时向青年人传达讯息,发愤工作提高入息胜於争取政府资助. (A06)