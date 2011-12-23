〔港报社评〕荒唐的官司,荒唐的法援--文汇报12月23日

上诉庭三位法官昨日一致裁定,社会福利署毋须向一名公屋综援户退还政府3次宽免公屋租金及差饷金额.公屋综援户本已豁免交租金,该名公屋综援户反而入禀追讨社署退还租金,而高等法院原诉庭却判其胜诉.有关的判决违反常识和逻辑,上诉庭推翻原诉庭的判决理所当然.综援人士享受完善的福利照顾,但若仍不知足,难免予人贪得无厌的印象,引起社会的反感.同时,如此荒唐的官司却3次成功争取法援.事件亦反映香港的法援制度存在明显漏洞,有必要检讨审批的尺度,防止被人滥用,浪费纳税人金钱和给社会带来负面影响.

综援户不必缴交公屋租金,如果再要当局发还宽免金额,等於享受了双重的社会福利和津贴,这对纳税人并不公平.但是去年原诉庭法官竟然判有关综援户要求社署退还租金的官司胜诉,当时已引起社会哗然,舆论批评法官完全不了解社署已代综援户缴交租金的实情,所作判决明显脱离社会现实,缺乏基本常识.香港类似的综援户有15万之多,有关的判决可能引发无日无之的诉讼,带来沉重的社会负担.

本宗综援户索取退还租金的官司也是申请法援资助.目前审批法援的重要考虑之一是官司是否有胜诉的机会,而不考虑其合理性及可能造成的社会後果.目前,西方一些国家,对法援的审批更多考虑案件是否合理,会否对社会产生严重冲击,本案明显存在有违社会公义之处,而有关综援户可以三次成功争取法援上诉,令官司费时失事地不断拖延,香港的法援制度的确有值得检讨之处. (A08)