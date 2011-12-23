〔港报财经评论〕铁娘子预言廿年後实现--信报12月23日

铁娘子预言廿年後实现 /习广思

内房股跑出,皆因有媒体报道,中国内地四大行12月上旬新增贷款急增.换言之,炒放水憧憬.不过,同一日出现的消息是,京沪广深等十市表态明年继续执行”限购令”,而且国土部再出招打击发展商囤地,内房股的上升是对坏消息视而不见,或者说是过分炒作憧憬.事实上,内房股未被坏消息拖低,某程度是类似坏消息已反映在股价之上,必须要有更大的坏消息才会打垮股价.不过,正如上周反覆提及,内房炒憧憬,是虚多於实,光听领导的口吻就知道,内房股形势上只宜用作炒上落.众多内房股中,华润置地(1109.HK)走势较强,股价挑战250天线,惟仍被长期下降线紧紧压住.昨天大行分析员预料,环球债务问题未稳定,而且经济势必放缓,中港股市升势或只能维持至农历新年後,建议不妨现时入市吸纳,新年前後沽出,选择是内房、内银.大行分析员需要做短线预测,大抵反映股市能见度,也就只有一个月那麽多.估计是,西意踏入2月後,将有庞大债券到期.大约在春节,姑且走着看罢.

欧洲股为前晚公布欧央行的再融资操作而上扬,无疑4,892亿欧罗的资金,对银行来说是救市药水,大摩认为是防止”无秩序去杠杆”的措施.简言之,暂时阻止银行爆煲.只是,顶得几耐?欧银面对的三大问题:资本、存款、抵押,均未能解决.市场也有另一种看法,认为银行拿了LTRO贷款後,很大机会购买国债,变相成为”後门量宽”,即欧央行不能出手,借银行之手买债.大抵市场憧憬冲昏头脑,对欧央行QE过度期望所致.事实上,美国QE失败最大原因是错估银行,为求自保的银行,得到低成本资金後还是自保为先,岂会再买债或拆借出去?

大家开始怀念起戴卓尔夫人,时为1990年10月,罗马的一个欧洲峰会上,戴卓尔夫人力排众尔,反对德洛尔提出的货币统一建议.但回到伦敦,与今天卡梅伦反对修改条约获民意支持的情况相反,戴卓尔夫人反对”英镑入欧”并未在国会内获得很大支持.当年,铁娘子被批评思虑不周又保守,但她在传记中,再回忆当年为何批死欧罗是致命的错误,其中提到单一货币不能平衡两类工业国的权力,像德国及其他细小国家如希腊,德国将有着通胀恐惧,而欧罗将对穷小国家非常致命,因为单一货币将拖垮她们已经低效率的经济.(B02)

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欧罗1.30 关口岌岌可危 /苏子

欧洲央行前天宣布进行三年期长期再融资操作措施,目的是要让欧洲的银行可以用低至1厘的三年期贷款购买孳息率正不断上升的欧猪国家如意大利及西班牙的国债,使银行可以套取息差之余,亦令欧猪国家的债息得以被压低.其作用与美国的量化宽松措施近似,故LTRO被视为欧洲版的QE救市措施.不过,十分怀疑欧洲银行会否真的为了赚取息差而大举买入风险正不断提高的欧猪国债.担心此措施难以扭转欧猪债息的上升压力.市场对此措施的成效亦同样感到怀疑,因此,不论欧股或是欧罗,均在前天市场知悉此措施後呈先升後急跌,相信LTRO只能把欧债危机爆煲的时间推迟,并为债市制造更大的泡沫,却难以根治危机.目前市场最忧虑的是西班牙及意大利两大债务国出事.欧猪五国中,西班牙的负债为爱尔兰、希腊及葡萄牙这三只小猪总和.至於意大利的负债,则是西班牙再加上余下三只小猪的总和.

不难想像,一旦西班牙及意大利也出事,则整个欧洲将无可避免陷入严重衰退甚至萧条地步,从而拖累全球经济,後果实在可大可小.故是次LTRO措施长达三年时间,相信是欧洲央行希望藉此减低西班牙及意大利因债息不断上升而”出事”的可能性,并希望透过此措施以阻止欧债危机在这三年时间里出现爆煲情况.换言之,即只是利用LTRO换取时间、阻止欧债危机短期内不会爆煲,而非利用LTRO来根治欧债的问题.幸而,有措施总好过没有措施,至少LTRO可以令到西班牙及意大利的债务问题即时”炒爆”的机会大降,而且这多少可以阻止到市场的避险情绪继续升温.所以,前天欧罗兑美元即使从1.3198的即市高位显着下挫,但当跌至1.3023水平时已可以止跌回稳,未见进一步失守1.30这个重要心理关口了.欧罗兑美元已自上日的1.3023低位回升近100点子至1.3119高位,重返10天SMA的1.3085阻力上波动.如昨晚美市欧罗兑美元未见返回10天SMA以下波动及收市,预料汇价将在目前交投淡静的市况里进一步走高,并上试前天的1.3198高位及20天SMA的1.3230关键阻力.反之,若显着失守10天SMA支持收市,预料1.30心理关口将岌岌可危,相信稍後将失守并考验上周三所造的1.2943及今年1月的1.2870低位.

从目前欧罗兑英镑及兑瑞郎均已跌破上周的低位来看,相信稍後欧罗兑美元跌破上周的1.2943低位并下试今年低位的可能性较高.由於还有数个交易天2011年便结束,若欧罗兑美元在2011年结束前夕才创一年新低,最後更在1.2870以下收市,则意味着明年汇价的走势实在难以乐观.估计明年欧罗兑美元有机会下跛去年的1.1874低位,并考验由2000年10月的0.8227低位升至2008年7月的1.6037高位的61.8%调整目标,即1.1210关键支持.(B09)