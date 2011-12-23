〔港报财经评论〕内银来年放贷寄望三大行--经济日报12月23日

内银来年放贷寄望三大行 /余少文

至於国指期货在现货收市後被推高收市,由上日低水变高水24点,加上国企沽空额降至82亿港元,是10个月以来最少,似乎沽压并不大.但资料显示,每逢圣诞前後的沽空普遍偏低,国企沽空多不超过10亿港元,相信未来一周沽空额也会低於10亿港元水平.目前的沽空数字对大市没有太大指导性,相反在成交偏低下,更方便大户舞高弄低.早前引述中国内地媒体报道指出,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)四大银行在12月首10日的放贷额只有300亿元人民币,但昨日再有媒体指出,四大银行12月前15天放贷额增加至750多亿元人民币,短短5日合共增加超过450亿元人民币,较首10日总和还要多,似乎显示人民银行下调存款准备金率的效应浮现出来.

但媒体指出四大银行突然发力,或是中国的财政存款回流银行,得以抵销四大银行首10日存款流走超过4,000亿元人民币问题,从而令银行增加可放贷资金.惟当中又以工行和建行的贷款增长分别为500多亿和200多亿元人民币,如以四大银行首15日放贷750多亿元人民币计算,农行和中行期内贷款额会是偏低.其实,第3季业绩已显示,只有工行、建行、农行及重庆农村商业银行(3618.HK)有提供贷存比率数字,全数低於75%规定,其他银行都没有提供,原来其余五行贷存比率由74.04%-79.39%不等,处於警戒线,加上年底要提交相关数据,自然不敢过度放贷,故限制12月放贷力度.而中行首3季新增贷款达5,877亿元人民币,高於农行,随着12月存款减少下,对其12月放贷不存期望.

早前曾料中国内地今年新增贷款可达7.5万亿元人民币,但截至11月底止只有6.84万亿元人民币,除非12月新增贷达6,600亿元人民币,否则便会估错.因为想不到内银存款继续减少,加上银行12月放贷意慾确实不高,因为放贷後要立即计提1%拨备,但利息收入要到明年才能体现,故在银行盈利考核下,放贷难免会受到限制.预期中国内地今年紧缩货币供应後,明年可以逐步放松,如参考金融海啸前中国内地信贷约14%-15%增长,则明年新增贷款应该可以达到8万亿元人民币,对於内银股是有利,只是贷存比率是内银的紧箍咒,故有上升空间的工、建、农三大行会最有利,盈利表现确实可以看高一线.(010)