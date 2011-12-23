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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升1.15%,受美股上涨提振

路透香港12月23日电---香港股市周五开盘走升,因有迹象显示美国经济增强,助力美股上涨,进而扶助港股上扬.本周是今年最後一个完整交易周.

恒生指数.HSI开盘上涨1.15%至18,589.68点.恒生国企指数.HSCE开盘上扬1.61%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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