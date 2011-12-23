〔香港热股〕兖煤复牌升2.55%,其子公司拟并澳洲Gloucester Coal後上市

路透香港12月23日电---以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)宣布将澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并後,周五复牌开盘涨2.55%.

该公司周四晚间公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal在澳洲上市.兖煤及Gloucester Coal将分别持有兖煤澳大利亚77%和23%的股权.[ID:nCN1303308](完)