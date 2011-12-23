《独家新闻》中投公司将於近期获至多500亿美元外汇注资--消息

路透北京12月23日电---两位消息人士周五向路透表示,中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]近期将获至多500亿美元外汇注资,以为其海外投资筹集新一轮的资金支持.

消息人士表示,相关政府部门的意见已基本达成统一,近日将出台最终方案.基本原则为中投公司每年可稳步获得一定金额的外汇注资.

"最终的注资方案很快会出台,可能是500亿美元."一位了解情况的不具名消息人士对路透说.

消息人士还表示,注资方案不会是单纯的一笔注资,会包括中投获取外汇资金的长效机制及汇金公司未来的安排.但他表示在方案批准前,任何变化皆有可能.

路透在发稿前联系中投公司对外联络处,但未获评论.

中投公司成立於2007年,由财政部发行特别国债从央行购入2,000亿美元外汇资产作为资本金,其中还包括汇金公司向国有银行的注资.而随着汇金公司不断的向其他国有金融机构注资,到2009年底,中央汇金公司对金融机构的投资已经达到900亿美元.

在2010年开始的国有银行补充资本金的一系列增资扩股再融资活动中,中央汇金则通过在银行间市场发行人民币债券的方式,共计筹集1,090亿元进行了参与.(完)