《独家新闻》中投公司将於近期获至多500亿美元外汇注资--消息

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透北京12月23日电---两位消息人士周五向路透表示,中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]近期将获至多500亿美元外汇注资,以为其海外投资筹集新一轮的资金支持.
消息人士表示,相关政府部门的意见已基本达成统一,近日将出台最终方案.基本原则为中投公司每年可稳步获得一定金额的外汇注资.
"最终的注资方案很快会出台,可能是500亿美元."一位了解情况的不具名消息人士对路透说.
消息人士还表示,注资方案不会是单纯的一笔注资,会包括中投获取外汇资金的长效机制及汇金公司未来的安排.但他表示在方案批准前,任何变化皆有可能.
路透在发稿前联系中投公司对外联络处,但未获评论.
中投公司成立於2007年,由财政部发行特别国债从央行购入2,000亿美元外汇资产作为资本金,其中还包括汇金公司向国有银行的注资.而随着汇金公司不断的向其他国有金融机构注资,到2009年底,中央汇金公司对金融机构的投资已经达到900亿美元.
在2010年开始的国有银行补充资本金的一系列增资扩股再融资活动中,中央汇金则通过在银行间市场发行人民币债券的方式,共计筹集1,090亿元进行了参与.(完)
--发稿 路透中文新闻部
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r