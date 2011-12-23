〔香港热股〕兖煤子公司合并澳洲Gloucester并借壳上市,劲扬9%(更新版2)

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* 兖煤澳洲公司拟并澳洲Gloucester Coal,并借壳上市

* 兖煤H股复牌後劲扬逾9%

* 兖煤藉交易可体现其资产价值--分析师

* 合并後兖煤澳洲拥有34亿吨煤资源

路透香港12月23日电---受到澳洲附属公司与Gloucester CoalGCL.AX合并并借壳上市的消息刺激,兖州煤业股份有限公司(1171.HK)H股周五复牌後股价一度劲扬逾9%.分析师指出,交易作价合理,透过上市兖煤能将其海外资产的价值体现出来.

中国对煤炭资源相当倚重,并通过海外并购获取更多的资源以满足内地钢厂和发电厂快速增长的煤炭需求.而兖煤澳洲收购案将是中资公司大举买进澳洲天然资源的又一案例.

"不会有太多的国企能够以这种方法在海外借壳上市,因为我不认为内地的监管当局会放宽,但对煤炭行业可能有试验实行的机会."京华山一研究部主管彭伟新表示.

"这对国企'走出去'会有鼓励作用."他说.

兖煤H股复牌高开2.55%後股价节节上升,盘中最多曾升逾9%,至17.12港元.香港时间14:32,该股涨7.39%,报16.86港元;大盘恒生指数.HSI则升1.06%;兖煤A股(600188.SS)亦走高0.75%,报21.44元人民币.

**收购价合理**

投行美银美林的报告称,兖煤这宗交易与其现有的策略相符,据该行计算,这交易对Gloucester Coal的估值约19亿美元,较後者市值约有35%溢价,作价算合理.以此计算,兖煤收购Gloucester Coal拥有的2.75亿吨煤炭储量的代价约为每吨7美元,与近期的收购案作价相近.

里昂证券估计,这宗交易将令兖煤2012和2013年的除息、税、折旧及摊销前利润分别提升6%和4%.

以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业(600188.SS)周四晚间公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal在澳洲上市,间接借壳上市.

兖煤2009年收购菲利克斯(Felix Resources)时,条件之一是兖煤澳大利亚公司需在2012年前将至少30%的澳洲业务在当地市场上市.

完成後,兖煤及Gloucester Coal将分别持有合并後的兖煤澳大利亚77%和23%的股权.

Gloucester Coal的股东可以选择悉数换取兖煤澳大利亚股票,或兖煤澳大利亚股票加或然价值权证股票的组合.此外,Gloucester Coal股东亦将获得Gloucester Coal分派每股0.56澳元的特殊股息,及支付约每股Gloucester Coal股票2.64澳元的资本返还,合计不超过7亿澳元.

**待股东及监管当局批准**

兖煤澳大利亚和Gloucester Coal将继续针对他们的相关价值做尽职调查,并须获得澳洲、中国和香港的相关监管机构、以及两家公司的股东批准.

Gloucester Coal在12月19日停牌前收报7.03澳元,其复牌後股价最多曾劲扬近29%至9.04澳元,收盘升幅收窄至21.62%,报8.55澳元.

扩大後的兖煤澳大利亚将拥有34亿吨的煤资源、7.04亿吨的储量,并计划将可销售的产量提高到2016年的每年2,500万吨以上.合并後,兖煤澳大利亚亦将拥有强大的整体基础设施优势,支持未来的增长.

此外,透过利用Gloucester Coal的剩余港口输送量发掘开发兖煤澳大利亚的Moolarben煤矿的加速潜能,增加混煤机会以优化向顾客提供的产品组合,及节省采购、物流的成本及经常费用.(完)

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