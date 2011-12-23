《香港已公布新股发行上市日程表》--12月23日

路透香港12月23日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2011年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 (介绍上市) 太古地产( 1972.HK ) 不适用 不适用 不适用 2012/1/18 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 12/20-23 名轩(中国)( 8246.HK ) 0.98 0.54-0.83 0.55-0.85 12/30 华富嘉洛 12/9-14 国电科环( 1296.HK ) 10.925 23.6 2.16 12/30 12/13-16 必瘦站( 1830.HK ) 2.5 3.375-4.5 1.35-1.8 不予进行 光大证券 推迟 海通证券(H股)( 6837.HK ) 12.294 115.3-130 9.38-10.58 待定 海通国际和摩根大通 推迟 徐工机械1256.HK 3.64(H股) 63.6-78.6 17.48-21.6 待定 法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利 (亿元人民币) (元人民币) 推迟 三一重工6031.HK 13.4 216.14-259.7 16.13-19.38 待定 花旗、中信证券国际、美银美林 9/15-20 小南国1147.HK 3.35 5.5-7.4 1.65-2.2 不予进行 美银美林和渣打 6/24-29 中滔环保1162.HK 2.91 4.9-6.9 1.68-2.38 不予进行 花旗 6/17-22 兴源动力1156.HK 2.6 7.07-9.4 2.72-3.62 不予进行 瑞银 5/30-6/2 源库资源0394.HK 57.16 197.2 3.45 不予进行 中银国际 4/15-20 中国汽车系统1283.HK 3 5.4-7.14 1.8-2.38 不予进行 联昌国际 2011年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- *12/23 天瑞水泥( 1252.HK ) 2.41 9.66 升22% 德银、中银国际、交银国际和建银国际 *12/23 华油能源( 1251.HK ) 1.23 4.12 升1.6% 摩根士丹利 12/22 京能清洁能源( 0579.HK ) 1.67 18.96 持平 高盛、瑞银和中银国际 12/22 中国织材( 3778.HK ) 0.7 1.75 升22.9% 国泰君安 12/21 天美(控股)( 1298.HK ) (介绍上市) 不适用 持平^ 东英 12/16 浩沙国际( 2200.HK ) 1.6 6.4 持平 美银美林 12/15 周大福珠宝( 1929.HK ) 15 157.5 跌8% 高盛、汇丰、摩根大通 12/15 新华保险(H股)( 1336.HK ) 28.5 102 跌9.8% 中金、瑞银 12/14 中国多金属( 2133.HK ) 2.2 11.1 跌39.2% 花旗 12/14 宝信汽车( 1293.HK ) 8.5 32.2 跌14.1% 摩根士丹利和摩根大通 12/13 豪特保健( 6880.HK ) 1.58 1.26 持平 交银国际 12/9 中国服饰( 1146.HK ) 1.64 11.34 跌9.1% 瑞银 12/9 一化控股( 2121.HK ) 2.7 5.4 升0.74% 摩根士丹利 12/9 中国休闲食品( 1262.HK ) 2.65 7.47 跌17% 花旗 12/7 新濠博亚娱乐6883.HK (介绍上市) 不适用 跌1.5%^ 瑞信和德银 12/6 时代集团( 1023.HK ) 2.95 7.36 升2% 美银美林 12/1 Coach( 6388.HK ) (介绍上市) 不适用 升1.8%^ 摩根大通 11/29 香港电讯信托( 6823.HK ) 4.53 93 升0.44% 中金、德银和高盛 11/24 广豪国际( 0844.HK ) 0.8 0.8 升18.8% 时富金融 11/23 中国车辆零部件( 1269.HK ) 1.4 1.12 升27.9% 光大证券 11/18 金宝宝控股( 1239.HK ) 1.25 0.625 升1.6% 信达国际融资 11/18 仁恒实业( 8012.HK ) 1.2 0.6 升7.5% 申银万国 11/10 先健科技( 8122.HK ) 2 2.5 持平 派杰亚洲 10/28 丰临集团( 1152.HK ) 0.5 0.52 升6% 创越融资 10/27 科诺威国际( 1206.HK ) 1 1.22 升3% 派杰亚洲 10/18 凯德商用6813.HK (介绍上市) 不适用 升0.39%^ 中金香港和摩根大通 10/6 中信证券( 6030.HK ) 13.3 132.4 持平 中信证券国际、建银国际和工银国际 9/30 中国罕王( 3788.HK ) 2.51 11.52 跌2.4% 法巴、瑞信和德意志银行 9/30 专业旅运( 1235.HK ) 0.63 0.63 跌25.4% 侨丰证券 9/28 动感集团( 1096.HK ) 1.2 3.6 跌0.83% 国泰君安 9/26 天福( 6868.HK ) 6.0 12.5 跌3.7% 中金、瑞信和宝来证券 9/23 鸿国国际( 1028.HK ) 2.3 11.5 跌14.8% 花旗和星展 7/27 高鑫零售( 6808.HK ) 7.2 82.4 升40.6% 花旗、汇丰和瑞银 7/25 汇星印刷( 1127.HK ) 0.7 0.88 跌10% Investec 7/22 汉港房地产( 1663.HK ) 1.1 3.3 升2.7% 汇富集团 7/20 盈利时( 6838.HK ) 1.87 2.3 升1.6% 海通国际 7/15 青蛙王子( 1259.HK ) 2.6 7.8 跌2.7% 建银国际和联昌 7/14 中国光纤网络( 3777.HK ) 1.2 4.9 升4.2% 中银国际 7/14 金盾控股( 2123.HK ) 0.7 1.7 跌11.4% 国泰君安 7/13 顺风光电( 1165.HK ) 1.11 3.9 跌10.8% 麦格理 7/13 卓尔发展( 2098.HK ) 2.89 5.25 升6.9% 法国巴黎和交银国际 7/12 中国威力印刷( 6828.HK ) 1.48 0.58 跌9.5% 元大证券和汇盈融资 7/8 依利安达( 1151.HK ) (介绍上市) 不适用 升3%^^ 渣打证券(香港) 7/4 现代教育( 1082.HK ) 1.3 1.51 升6.9% 汇富金融,第一上海 7/4 新矿资源( 1231.HK ) 1.75 17.5 跌1.1% 花旗、麦格理和洛希尔(香港) 6/30 西藏5100( 1115.HK ) 3 4.5929 升23% 摩根大通、建银国际、工银国际、中信证券 6/30 双桦控股( 1241.HK ) 1.16 1.625 升25.9% 派杰亚洲 6/29 哈萨克铜业( 0847.HK ) (介绍上市) 不适用 升0.36%^^ 中金、花旗和摩根大通 6/27 理文手袋( 1488.HK ) (介绍上市) 不适用 升10%^^ 联昌国际 6/24 普拉达(Prada)( 1913.HK ) 39.5 167.2 升0.25% Banca IMI、东方汇理银行、高盛、联合信贷 6/24 勇利航业( 1145.HK ) (介绍上市) 不适用 升5%^^ 海通国际 6/20 翔宇疏浚( 0871.HK ) 3.19 6.38 跌23.2% 建银国际、摩根士丹利、国泰君安 6/16 新秀丽国际( 1910.HK )