〔香港个股〕利邦控股将与Ferragamo讨论分销合约事宜,分析师料影响有限

路透香港12月23日电---中国高级奢华男服零售商--利邦控股(0891.HK)周五表示,与意大利奢侈品品牌Salvatore Ferragamo(SFER.MI)就旗下合资公司的业务夥伴关系进行讨论,双方的分销协议将在明年12月底到期.分析师称,由於此品牌在利邦盈余占比不大,协商结果对短线获利冲击较小.

利邦在交易所发布公告指出,与Salvatore Ferragamo合资公司,有关经营南韩及东南亚地区的Ferragamo品牌的独家分销协议将在12个月後到期,双方将协商延续业务夥伴关系之方式并适时发布讯息.公司未提供其他细节.

野村证券於报告中指出,2011财年中期,Ferragamo对利邦税前盈余占比约在9%,在扣除营运开支後,实际获利贡献更少.预料此协议最後结果对於利丰2011-13年盈余影响有限.

本地时间上午11:42时,利邦扬升5.15%至4.90港元,过去一个月来下跌18.97%;大盘恒生指数.HSI涨1.16%.

与香港主要消费品出口及物流商利丰公司(0494.HK)同属於利丰集团的利邦,与Salvatore Ferragamo各出资50%,共同分销後者在南韩、新加坡、马来西亚、泰国及印尼等地区的产品.根据利邦中期报告,该区目前有42家店铺数,利邦其他品牌店铺数则有409家.

利邦董事总经理王日明5月在路透精品峰会上表示,仍会继续寻找具有经营历史的欧洲品牌作为收购对象,并预计未来三年会以每年约60家的展店速度开拓中国市场.[ID:nCH0063055]

利邦去年底甫以5.39亿港元(7,000万美元)收购法国品牌Cerruti Holdings全部股份,目前旗下品牌还包括:日本的D'Urban、英国的Kent & Curwen和Gieves & Hawkes等.(完)

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