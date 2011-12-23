〔香港个股〕久益环球收购国际煤机交易获批,将於12月底或之前交割

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透香港12月23日电---中国煤炭开采设备供应商--国际煤机(1683.HK)周五宣布,美国采矿设备商久益环球(Joy Global)JOYG.O收购该公司的交易建议,已正式取得中国商务部反垄断局的书面批准.
公司表示,预期股份购买协议,将於12月底或之前交割.
国际煤机早盘暂停交易,午盘复牌後初段股价涨2.9%,报8.53港元.
久益环球於7月时提出以现金总价约45.5亿港元,收购国际煤机的41%已发行股份,相当於每股8.5港元;并将向国际煤机其他股东提出强制收购要约,涉资总计逾110亿港元,扩展在华业务.[ID:nCH0068677]
在完成收购後,国际煤机将从联交所退市.
国际煤机去年2月在联交所主板上市,截至去年底止税後合并净利为3.5亿元人民币.久益环球主要从事生产和营销地下、地上采矿行业和若干行业应用的原始设备以及修配零配件和服务,於2001年在纳斯达克上市.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r