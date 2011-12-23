〔香港个股〕久益环球收购国际煤机交易获批,将於12月底或之前交割

路透香港12月23日电---中国煤炭开采设备供应商--国际煤机(1683.HK)周五宣布,美国采矿设备商久益环球(Joy Global)JOYG.O收购该公司的交易建议,已正式取得中国商务部反垄断局的书面批准.

公司表示,预期股份购买协议,将於12月底或之前交割.

国际煤机早盘暂停交易,午盘复牌後初段股价涨2.9%,报8.53港元.

久益环球於7月时提出以现金总价约45.5亿港元,收购国际煤机的41%已发行股份,相当於每股8.5港元;并将向国际煤机其他股东提出强制收购要约,涉资总计逾110亿港元,扩展在华业务.[ID:nCH0068677]

在完成收购後,国际煤机将从联交所退市.

国际煤机去年2月在联交所主板上市,截至去年底止税後合并净利为3.5亿元人民币.久益环球主要从事生产和营销地下、地上采矿行业和若干行业应用的原始设备以及修配零配件和服务,於2001年在纳斯达克上市.(完)

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