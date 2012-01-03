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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报1月3日

* 要闻版头条:

--港股2012年先苦後甜,七外资行转趋保守.

* 其他:

--香港特区行政长官参选人唐英年倡议双倍扣税,鼓励企业多搞科研及培训人才.

--首次出任银行公会主席的汇丰银行香港总裁冯婉眉预估,人民币股票相关需求,可望推动人民币业务又上层楼,2015年人民币股票占港股市值可达15%,交易金额达20%.

--中海油(0883.HK)自营油田陆丰13-2日前投产,预计下半年可实现每天3.3万桶的高峰产量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 屈桂娟

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