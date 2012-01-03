《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港1月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7667港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI上周五收低69.48点或0.57%,报12,217.56点.全球股市今年因欧债危机,中东动荡和美国政治僵局而受 创.2012年上述情景可能将持续. 美股及港股本周一因元旦新年假期而休市. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.680 -0.06 13008 13.567 -0.10 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.800 -0.37 50288 3.355 -0.73 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.490 0.69 144254 75.321 -0.76 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.970 0.30 37218 19.142 -0.30 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.310 -0.25 28335 9.655 -0.16 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.050 -0.24 27172 8.159 -0.14 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.100 0.13 143673 59.182 0.31 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.130 0.63 15866 4.437 0.39 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.130 -0.47 158224 16.411 0.43 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.210 0.43 20393 16.473 -0.64 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.020 -0.43 14618 4.081 -1.18 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.450 -1.47 10754 3.953 0.59 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.760 0.57 7232 1.379 -50.02 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.350 -1.26 20850 0.365 -2.66 (完) --整理 李珊珊
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI