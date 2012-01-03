版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月3日

路透香港1月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7667港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI上周五收低69.48点或0.57%,报12,217.56点.全球股市今年因欧债危机,中东动荡和美国政治僵局而受
创.2012年上述情景可能将持续. 

  美股及港股本周一因元旦新年假期而休市.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  174.680   -0.06      13008            13.567      -0.10
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.800   -0.37      50288             3.355      -0.73
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.490    0.69     144254            75.321      -0.76
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.970    0.30      37218            19.142      -0.30
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.310   -0.25      28335             9.655      -0.16
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.050   -0.24      27172             8.159      -0.14
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.100    0.13     143673            59.182       0.31
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.130    0.63      15866             4.437       0.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.130   -0.47     158224            16.411       0.43
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.210    0.43      20393            16.473      -0.64
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.020   -0.43      14618             4.081      -1.18
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.450   -1.47      10754             3.953       0.59
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.760    0.57       7232             1.379     -50.02
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.350   -1.26      20850             0.365      -2.66  (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐