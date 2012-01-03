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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:41 BJT

《香港报摘》--信报1月3日

* 头版头条:

--香港特区行政长官参选人唐英年预警金融危机,香港在维持联系汇率、不改税制和不减税率的大原则下,仍会提供多项税务优惠振兴经济.

* 其他:

--招行(3968.HK)旗下永隆银行助理总经理兼国内及海外业务部主管黄睿称,今年香港人民币贷款、发债、贸易融资、同业拆借业务的增幅不会低於去年,预计人币贷款可由去年约200亿元人民币倍增至600-800亿元人民币,但存款业务将放缓.

--财政司司长曾俊华去年底已屡次警告2012年香港出口不容乐观,元旦日再次提醒,全球经济增长仍会受到欧美经济影响,香港经济放缓在所难免.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 屈桂娟

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