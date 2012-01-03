《香港重要政经日程》--1月3日-1月6日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月3日(周二)
--14:30 泰润国际(0204.HK)特别股东大会.
--16:30 香港2011年11月零售销售值.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月4日(周三)
--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东特别大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)股东特别大会.
--12:00 普华永道就"2011年首次公开发行(IPO)市场回顾及2012年展望"举行记者会.
*--14:30 2012亚洲金融论坛相关新闻发布会.
--15:00 摩根资产管理就中国2012年展望举行记者会.
*--15:00 香港大学公布2012年第一季香港宏观经济预测.
*1月5日(周四)
--09:30 中国建材(3323.HK)於北京召开临时股东大会.
--10:30 汇丰公布2011年12月香港制造业采购经理人指数(PMI).
--10:30 大连港(2880.HK)临时股东大会.
--13:15 渣打银行(2888.HK)亚洲首席执行官Jaspal Bindra在外国记者俱乐部发表演说.
--15:00 汇丰全球资产就"2012年全球及亚洲市场展望"举行记者会.
--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东特别大会.
*1月6日(周五)
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)股东特别大会.
--09:30 中国银行(3988.HK)於北京举行2012年第一次临时股东大会.
--10:00 互太纺织(1382.HK)股东特别大会.
--10:30 裕田中国(0313.HK)股东特别大会.
--11:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--14:00 南华中国(0413.HK)股东特别大会.
--15:30 小肥羊(0968.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI