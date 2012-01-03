〔港报社评〕强积金回报望天打卦,管理费合理化最惠民--明报1月3日

截至去年12月16日,强积金平均回报按年跌9.2%,这是继2008年金融海啸後再录得亏损,打工仔辛勤所得蒙受损失,当然感到不是味儿.强积金回报起落,与全球投资环境息息相关,撇除这个不可控制因素,港府应有更多政策措施,使高昂的强积金管理费合理化.期望特首参选人就优化强积金制度,特别是减低管理费方面,提出具体政策建议.谁能改变强积金受托人蚕食供款收益现状,则不仅有望造福市民,也必然获得更多市民支持.

港府就减低强积金管理费,欲实施强积金半自由行,让雇员供款可以自行选择强积金计划,预期透过半自由行形成竞争,各个强积金计划委托人会以减费来吸引客户,最终使管理费降至合理水平.这个建议,主旨在扩大积金局职能,推出由中央管理的ETF基金,类同盈富基金与股市指数挂钩,不同之处是盈富基金日常可买卖,价格随供求升跌,强积金ETF基金并无日常买卖操作,因此行政费用甚低,有估计以现行强积金规模,若推出ETF基金,管理费可低至0.5%.积金局可邀请现有强积金受托人管理ETF基金,透过竞争,收费会更合理.

增供款强积金滚存加速,盼梁唐提改善政策建议.去年财政预算案,其中一项措施,是注资6,000港元到强积金户口,但是市民对此反弹之强烈,超乎港府想像,市民认为港府此举实际”益了”受托人,强积金之不得民心.不过,强积金若正确落实,仍然是一项好政策,期望特首参选人,特别是较有机会当选的唐英年和梁振英,要提出具体政策建议,使强积金真正成为惠民政策.(A04)