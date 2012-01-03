〔港报社评〕强积金回报望天打卦,管理费合理化最惠民--明报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
截至去年12月16日,强积金平均回报按年跌9.2%,这是继2008年金融海啸後再录得亏损,打工仔辛勤所得蒙受损失,当然感到不是味儿.强积金回报起落,与全球投资环境息息相关,撇除这个不可控制因素,港府应有更多政策措施,使高昂的强积金管理费合理化.期望特首参选人就优化强积金制度,特别是减低管理费方面,提出具体政策建议.谁能改变强积金受托人蚕食供款收益现状,则不仅有望造福市民,也必然获得更多市民支持.
港府就减低强积金管理费,欲实施强积金半自由行,让雇员供款可以自行选择强积金计划,预期透过半自由行形成竞争,各个强积金计划委托人会以减费来吸引客户,最终使管理费降至合理水平.这个建议,主旨在扩大积金局职能,推出由中央管理的ETF基金,类同盈富基金与股市指数挂钩,不同之处是盈富基金日常可买卖,价格随供求升跌,强积金ETF基金并无日常买卖操作,因此行政费用甚低,有估计以现行强积金规模,若推出ETF基金,管理费可低至0.5%.积金局可邀请现有强积金受托人管理ETF基金,透过竞争,收费会更合理.
增供款强积金滚存加速,盼梁唐提改善政策建议.去年财政预算案,其中一项措施,是注资6,000港元到强积金户口,但是市民对此反弹之强烈,超乎港府想像,市民认为港府此举实际”益了”受托人,强积金之不得民心.不过,强积金若正确落实,仍然是一项好政策,期望特首参选人,特别是较有机会当选的唐英年和梁振英,要提出具体政策建议,使强积金真正成为惠民政策.(A04)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI