〔港报社评〕今年投资先苦,後甜变数仍多--经济日报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
捱过去年港股恒指大跌20%的投资者,均望今年能先苦後甜,盼挺过上半年欧债还债高峰期折腾後,下半年投资环境可改善;惟除环球经济下行风险外,此更视乎中美两国因换届或大选,能否推出有力的保温以至催谷经济措施.欧洲央行去年底虽推出首轮三年期低息贷款措施,借出近5,000亿欧元,但获资银行未因而大手扫欧猪国债,意大利10年期国债债息更回升至近7厘死亡界线,意大利未来数月能否借新债还旧债,尚难乐观.何况,欧盟领袖正拟的新财政规定,将如期在3月签署还是夭折,亦阴霾甚重.今年上半年全球投资市场势受欧债严重困扰.惟市场捱过上半年欧债折腾,接下来亦不一定甘甜.欧洲厉行紧缩削赤政策、欧银收缩在环球的信贷,欧洲再衰退已难避免,美国与新兴市场亦必续受拖累,环球经济增长下行风险大增.若欧债危机不幸较各界估计更严峻,於下半年续爆,那环球市场将进一步受压.
不过,今年下半年亦非无可期望,因两大政治因素可望带来暖意.其一,美国11月将进行总统大选,过去经验证明,总统为求连任会推刺激经济措施,利好股市.虽然民主共和两党党争令美国政治半瘫痪,紧绑美国总统奥巴马手脚,难推财政刺激措施,但受政治压力逼迫的美国联储局,可能於今年中或之前推第三轮量化宽松措施,刺激楼市、股市,拉动就业市场,为奥巴马拉票.下半年靠中美为政治谷经济.其二,中共今秋将举行18届党代表大会,进行最高领导层换届,18大前定必营造和谐稳定形势,包括经济维稳.中央今年尤其18大前数月,极可能推经济保温措施,此虽将以财政政策为主,但货币政策亦会配合主旋律,银根有望稳中偏松,刺激经济与股市.
今年投资环境动荡不安,避险意识高涨,资金将续避入美元、美债,美元强势则将令商品价格受压,甚或现通缩阴霾;至於在饱尝欧债先苦後,能否後甜,则要看中美的经济保暖措施力度有多强,投资者今年要趋利避害,对此必须高度关注.(A04)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI