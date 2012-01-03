〔港报社评〕今年投资先苦,後甜变数仍多--经济日报1月3日

捱过去年港股恒指大跌20%的投资者,均望今年能先苦後甜,盼挺过上半年欧债还债高峰期折腾後,下半年投资环境可改善;惟除环球经济下行风险外,此更视乎中美两国因换届或大选,能否推出有力的保温以至催谷经济措施.欧洲央行去年底虽推出首轮三年期低息贷款措施,借出近5,000亿欧元,但获资银行未因而大手扫欧猪国债,意大利10年期国债债息更回升至近7厘死亡界线,意大利未来数月能否借新债还旧债,尚难乐观.何况,欧盟领袖正拟的新财政规定,将如期在3月签署还是夭折,亦阴霾甚重.今年上半年全球投资市场势受欧债严重困扰.惟市场捱过上半年欧债折腾,接下来亦不一定甘甜.欧洲厉行紧缩削赤政策、欧银收缩在环球的信贷,欧洲再衰退已难避免,美国与新兴市场亦必续受拖累,环球经济增长下行风险大增.若欧债危机不幸较各界估计更严峻,於下半年续爆,那环球市场将进一步受压.