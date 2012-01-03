〔港报社评〕内外变数叠加香港受严峻考--信报1月3日

踏入2012年,香港面对内外多项风险变数的聚合与叠加冲击,将无可避免面对严峻考验.在本地生产总值滑落、物业市场进一步调整、香港行政长官换届与执政权力重组等一系列因素影响下,新一年所出现的政经变化预料将较去年更大,也更需要社会以宽广变通的灵活性,并加强群体的黏合力量去回应新一年来自内外的挑战.过去一年,在全球经济失衡,国际金融市场剧烈波动下,港股全年下挫近20%;物业市场在港府压抑泡沫与投机的行政措施下,到年终形成“价格小幅下调、交投显着回落”的格局,暴露出进一步下调的倾向性及可变性;出口则在外围经济变坏下急遽下跌,且跌势未止,令新一年的经济增长受到巨大压力.

面对今年经济下滑,贫富分化的矛盾势必更为突显,并割裂社会上下的合作凝聚力.如今在要求公平分配的时代变奏下,香港再强调积极不干预传统既没有必要,也没有可能,但自由市场制度如何合理地加以管理,向更注重社会公平的方向转变,平衡市场与港府的关系,委实考验今年新一届港府领导的能力和智慧.香港内部的执政权力更迭、要求公平分配的利益结构重组公共压力;外部的环球经济持续不景气、国际地缘政治的潜在冲突和战争风险,使局势的发展和变化显得不稳定.继上周六美国总统奥巴马签署了有史以来针对伊朗“最严厉”的制裁法案後,伊朗马上新试射了一枚中程导弹作回应,令美伊关系恶化引发中东战事的风险增加.如今国际政局以中东和朝鲜半岛核扩散拉开新一年序幕,外围经济不景气加上地缘政治冲突升级,难免使香港经济的开放性受到更大的冲击.

香港财政司司长前天展望香港新一年经济,表示放缓已无可避免,但中国内地消费增长对周边和环球经济增长可发挥关键的稳定作用.中国经济增速明显下滑,加上日本和南韩制造业动力持续弱化,东亚经济在新一年能否支撑周边地区顿成疑问,也使香港来年的发展,在多重内外负面变数的结合下,面对金融海啸後另一场严峻的挑战.(A02)