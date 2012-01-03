〔港报社评〕伊朗推高中东地缘政治风险--星岛日报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
美国撤出伊拉克,但伊朗局势却突然转趋紧张,伊朗海军在南部海域举行的军事演习中,成功试射了一枚国产远程地对舰导弹,令人关注区内局势会否继续恶化.伊朗接连两日发射导弹,取态惹人关注.在今次军演前,伊朗表示对美国的制裁行动不满,表明不排除会封锁石油运输要道霍尔木兹海峡,该水道是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道,世界上近40%石油和数量可观的天然气,由此输往全球各地,对全球石油供应具有战略影响.
伊朗今次试射导弹,据报军演行动是原先已经公布,暂时不包括封锁水道范围,不过,如果经济制裁持续,伊朗苦无反制手法,制造石油紧张,似乎是唯一回应的方法.按照情况发展,区内局势就会继续升温.美国在伊拉克成功抽身,减轻了在中东的军事支出,论理应该以和为贵,而且油价高企,不利美国维持增长,中东局势紧张,原非美国愿见.
美国国内不稳当权派受压.不过,美国今年就进行选举,外交政策与总统选情脱不了关系,假如奥巴马认为向伊朗开刀,有利本身选情,又或可以转移选民对经济的关注,不排除白宫会继续施压,甚至不惜制造紧张气氛.从美国立场,过去一年,埃及、利比亚相继变天,若然能够拖垮伊朗,可以视为中东政策一大胜利.伊朗近年内部不时传出派系角力,若然国内经济恶化,政局不稳定性大增,当权派若对西方施压反戈一击,无论成败也好,都会令中东形势大为紧张,所以在新的一年,伊朗局势可能成为全球地缘政治风险升温的热点之一.
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI