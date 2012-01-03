〔港报社评〕港深合作提升防疫成效--文汇报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
中国深圳市疾控中心昨日公布,指深圳感染高致病性禽流感死亡的患者相信由野鸟感染,并表示病毒已发生基因突变,与香港去年染禽流感死亡的野鸟及家禽病毒基因接近.事实上,尽管已发现的禽流感病毒不能在人与人之间传播,但病毒已出现变种,而且杀伤力强,对其产生的威胁不可掉以轻心.港深地域相连,唇齿相依,防范禽鸟传播病毒不可能以边界划分.两地须在疫症研究、治疗、信息通报等防疫领域进行全面合作.香港的医疗及研究机构应该积极参与同深圳的合作,这有利於减少信息混乱,发挥两地的优势互补,提升防疫成效.
防范禽流感关乎市民生命安全,防疫宁紧勿松.香港自1997年起多次发生禽流感爆发,无论在疫症研究、社区防疫、疫症治疗以及与世卫组织的沟通、争取协助都具备成熟的经验,深圳在病毒基因分析则有较强的技术.如今禽流感发生变异,可能潜藏更大危险,将对港深两地市民的生命安全构成严重威胁.防疫无疆界,香港可以主动向深圳提供一切必要的协助,港方的医院和研究机构更应争取深圳方面的同意,共同合作防范禽流感.
防范重大疫症,讯息清晰统一,是减少不必要的猜测、避免恐慌的重要条件.深圳方面意见认为深圳死者感染禽流感的源头很大可能是野鸟,而香港专家认为不能排除死者感染跟家禽有关.如果感染的源头不同,采取针对性的防疫措施可能也有明显的差异.港深两地需加强防疫合作,透过互相通报信息,避免两地各自解读而导致信息混乱,影响防疫效果及市民对抗疫的信心.(A05)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI