〔港报财经评论〕首季风险密集,利用波幅获利--信报1月3日

首季风险密集,利用波幅获利 /习广思

踏入1月,应该会有许多人重提1月效应.2006年1月,恒指升5.89%.2007年1月,恒指升0.71%.2008年,恒指跌15.67%.2009年1月,恒指跌7.71%.2010年,恒指跌8%.2011年,恒指升1.79%.所谓1月效应,不堪一击,才半年之前,也有人会说”五穷六绝七翻身”,结果7月没有翻身,8月狂泻.2010年,恒指上升5.3%,失望透极.2011年,恒指结果下跌20%,不太失望,因为踏入下半年後,大家都已经没太多希望.去年说得最多的是”股市打桩机”,中资股票经历太多憧憬、幻象,股市打桩机的出现,是要再把股市地基打稳.出乎意料的是,这个打桩机力量之大,而且仍然未有停下来之意.话说回头,失望皆因希望而起,在2012年之始,投资者对股市没有过多憧憬及幻想,不失是一件好事,回归现实,有耐性来看待这一年.

2011年,恒指在7月12日出现死亡交叉,50天线跌穿250天线,是否熊市来临?见仁见智,但诉诸历史数据,根据过去六次出现死亡交叉的经验来看,死亡交叉出现後14个交易日内不能复元,潜在跌幅可高达30%,随後寻底过程亦需要近200天後,才有机会返回升浪.由7月12日收报21,663点,跌至低位16,170点,跌幅25%.至今121个交易日,上周恒指收报18,434点,录得跌幅近15%.2008年的一次死亡交叉,恒指50天线在3月19日跌穿250天线,直至2009年6月中才回升重见天日,但恒指在2008年10月已经见底,再经过5个月整固,才重见升浪.进入死亡交叉第121个交易日後,恒指是否已经见底?上述”规律”都是事後回望,港股风险虽仍在,但下跌风险下降.年底市况淡静,恒指一直在18,500点争持,走势上,恒指受制於100天线,上月争持闷局能否在本月出现突破,是一个疑问,毕竟三个星期後又是农历新年长假.

再展望2012年,欧债危机在第一季最险,到年中焦点将回到美国,但中国放水憧憬消息亦将陆续出现.现阶段,好淡消息皆有之,股民被吓大了,股市有一定抗跌力,不像8-9月时暴升暴跌,投资者亦宜选股不选市,落後股的值博率相对较高.当欧洲人在开香槟庆祝新年之际,萨尔科齐警告,欧洲正面对二次大战以来最严峻的风险,而且并未结束.默克尔警告,2012年毫无疑问会较2011年更加困难,欧洲正面临10年来最艰难的考验.相比起抛出虚无的承诺、憧憬,面对现实更加实际.(B04)