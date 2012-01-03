〔港报财经评论〕2012年紧跟政策抓两头--经济日报12月31日

2012年紧跟政策抓两头 /林瑞芬

简单归结,因欧债、美债压力,全球银行资金紧缩,用来投资股市的资金被抽乾.加上,对经济前景不看好,企业面临的经营困难愈加严重,股票被扔.尤其第3季,因欧债疑虑加剧,基金要钱不要货,面对大额赎回压力根本无选择,不分优劣股票都要掟.超跌情况之下,对明年经济走下坡及债务压力基本上已反映.但最怕是明年还有意料之外.

若要作最坏打算,欧债危机走到最坏,恒指下试长期上升轨支持12,500才可能是底.相反,合众之力抵抗危机,在2012年上半年若能安全度过欧债滚借高峰期,15,000左右会有一定较强支持力.港股黎明前的黑暗,预计仍会延续至2012年首季,此间不单要迎接欧债滚借高峰期,欧债市及银行界掀起的紧张情绪,且中国经济增速续回落之势虽强,但还未是时候大大放松政策.投资策略方面,只能耐心等候潜伏的风险实现,捕捉再超卖一刻入市.超卖一刻来临,无疑又恐惧,非人人可以克服,故明年成功之关键,还是克服市场情绪推至最悲观时.克服恐惧,信心来源,还是中资股.十二五规划开年的2011,方向模糊,但临近年尾开始,预计直到2012年,渐见方向清晰,投资者须抓紧研究,这就是”扩内需,调结构”.

在面对净出口对GDP贡献已微,投资又不能大幅提升,只能对内需寄以厚望来支持GDP稳步增速.今年前3季内需对经济增长贡献率达101%,其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%升到47.9%.内需业料被更给力的政策推动,税制改革可增大人均收入,明年通胀压力将较今年减轻,从而预计明年内需市场表现较今年佳.加强流通领域建设将成为扩大消费的重点,商务部最近也密集出台一批相关政策,如药品、农产品、生产资料、汽车等领域的流通业指导意见等,在这布局中.消费趋於升级化,着力文化旅游发展,中、高端品牌业发展等,如日前推介的中旅(0308.HK),於中国内地专注高端消费业的股份,如销售高级汽车的华晨(1114.HK)等都是可考虑的候低吸对象.

调结构方面,环保水务、高端装备、新能源等新兴产业仍看重.据新外商投资目录披露,鼓励外资进入新兴产业,显见中国欲借外国的先进科技来推动新兴产业快速发展.新能源业拣大、中价稳健的股份,个人较看好有中石油(0857.HK)做後盾的昆仑能源(0135.HK).一来後台够硬,二来国策支持明朗化.(012)

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国指惨跌22%,来年有望反弹 /余少文

总结2011年,人民币兑美元在最後数日急升,昨日中间价报6.3009元人民币兑1美元,全年人民币中间价升幅5.1%,而汇价昨日更以全日最高位6.294元人民币收市,冲破6.3元人民币心理关口兼创18年高位.虽然过去人民币升值,通常利好中资股,但可惜受到欧债危机拖累,资金持续流走,国指全年跌2,755点或22%,红筹指数跌487点或12%,是表现最好的中港股市指数,因为沪深300指数今年也跌782点或25%,上证综合指数跌619点或22%.虽然大市今年愈跌愈深,第四季才反弹,又有23%主板H股股价出现腰斩,以惨痛来形容这一年,但仍有9%股份逆市上升,表现最好是长城汽车(2333.HK)、中国石化(0386.HK)、中国电信(0728.HK)等.而红筹股和民企的表现更佳,宏洋集团(0081.HK)、中国联通(0762.HK)、华晨中国(1114.HK)、中国食品(0506.HK)等升幅由20%-88%不等,出乎意料.似乎是过於看小汽车、化工等行业股份,以及在电讯股中过於以股息来分析,买中国移动(0941.HK)而弃中电信和联通.

不过,中国开始放松银根,1月再下调存款准备金率的机会上升,预期人民银行今年可能下调三至四次存准率,按人行2010年下半年开始上调存准率和加息,令中港股市下跌的模式来看,一旦开始下调存准率模式,则股市有望见底.而指数今年下跌的另一原因是中国内地经济下滑,预期明年上半年也难以扭转这局面,惟股市一向较经济早走半年至一年,若经济明年下半年或2013年复苏,股市可望明年重拾升浪,难怪证券商普遍预期国指明年可回升至11,500点至14,000点水平.

其实,彭博预测数字显示,国指今年预测PE只有8.2倍,是中港股市主要指数中最低,其次是恒生指数和上证的10倍和10.6倍,即使上市公司明年盈利没有增长,国指2012年预测PE仍可维持单位数,只要小小增长则上证预测PE也可变成单位数,故认为这水平颇为吸引.中港股市确实有见底本钱,也是一直认为不要过於看淡中资股原因之一,未来半年确实可以吸纳,惟应对大市未来半年的震荡整固,可先留意高息防守股,如公路股和个别内银股.(010)