《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日

* 明报

--健康食品制造商白兰氏总经理周志雄表示,未来会针对都市人精神压力及人口老化的问题推出保健产品,并增加数码化推广及销售,计画在2016年在港开设白兰氏保健中心,提供营养师及水疗等服务.(B03)

--美资投行Jefferies的亚洲区总裁兼投资银行及资本市场主管汪韧表示,今年底前将香港区投行员工人数增加最多4倍至80人,并拟於下半年集中火力发展新股承销业务,希望可於2013年打入香港新股承销投行前四名.(B03)

* 苹果日报

--正向香港证监会申请发行零售RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品的海通富资产管理(香港),其业务发展总监何一伟预期,可望於春节後推出人民币新投资产品RQFII. (B07)

* 星岛日报

--湖南有色2626.HK宣布以约6,179万元人民币向母公司出售南岭62%股权,交易完成後,湖南有色不再持有南岭的股份.

* 东方日报

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理将於今年4月卸任,市场关注包括行政总裁李小加在内一众港交所高层今年陆续约满事宜,预期夏佳理离任前,会与李小加讨论续约事宜.(B02)

* 文汇报

--香港交易所2011年12月底发布的数据显示,原则上已获批准但未上市的企业有51家,处理中的申请亦有64宗.安永华南区首席合伙人蔡伟荣预料,市况一旦好转,香港将迎来上市高峰期,预计2012年香港IPO筹资额为2,500亿港元. (B01)

--香港交易所董事会宣布,黄森晖基於其他发展为理由提出辞任港交所集团财务总监一职,双方同意黄於2012年3月20日离任. (B02)

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)总行国际业务部总经理冯申江日前表示,截至去年11月底,该行跨境贸易人民币结算量已突破1,000亿元人民币,带动各项跨境人民币存款合计总余额超千亿元.(B04)

* 大公报

--重庆市副市长童小平日前在该市工业和信息化工作会上表示,将在未来3年内重庆将对国际航线提供10亿元人民币补助,势必开辟更多国际航线.(A19)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/屈桂娟

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