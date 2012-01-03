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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕2012年首个交易日开高1.8%,地产股强势力顶大盘

路透香港1月3日电---香港股市周二开高,地产股强势扶助大盘新年迎来开门红,不过成交量可能维持在低位.2011年港股的表现为2008年以来最差.

恒生指数.HSI开高1.82%至18,770.64点.恒生国企指数.HSCE开盘上涨2.02%至10,136.89点.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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