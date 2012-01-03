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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 15:18 BJT

〔澳门经济〕2011年博彩业收入按年大增42.2%至2,678.7亿澳门元新高

路透香港1月3日电---澳门政府周二公布,2011年全年累计博彩收入按年增长42.2%至2,678.7亿澳门元,此为纪录新高.

澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字,当地2011年12月份博彩业收入达236.1亿澳门元,较上年同期增加25.0%.

满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场先前预计2011年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布於网页上的资料,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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