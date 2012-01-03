〔澳门经济〕2011年博彩业收入按年大增42.2%至2,678.7亿澳门元新高

澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字,当地2011年12月份博彩业收入达236.1亿澳门元,较上年同期增加25.0%.

满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场先前预计2011年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.