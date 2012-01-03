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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 10:15 BJT

〔中国政治〕第十一届全国人大第五次会议将於3月5日在北京开幕

路透北京1月3日电--第十一届全国人民代表大会常务委员会近日决定,第十一届全国人民代表大会第五次会议於今年3月5日在北京召开.

由於今年是本届政府任期的最後一年,本次代表大会将引人注目.

中国政府网(www.npc.gov.cn/)称,根据全国人大常务委员会建议,本次会议的议程主要有听取和审议政府工作报告;审查和批准2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告,批准2012年国民经济和社会发展计划;审查和批准2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告,批准2012年中央预算等.

根据惯例,全国政协会议将於3月3日开幕.(完)

--发稿 毕晓雯; 审校 屈桂娟

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